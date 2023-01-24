Прокуратура требует восстановить в должности уволенных Нетаниягу водителей премьерского кортежа

Генеральная прокуратура потребовала от премьер-министра Биньямина Нетаниягу как можно скорее вернуть водителей, уволенных по неизвестной причине, на свои рабочие места.

Об этом сообщает портал Mako.

В заявлении правоохранителей, в частности, говорится, что, вопреки позиции Нетаниягу, «любое полученное совместно указание об изменении роли, положения или статуса водителей в министерстве вопреки ограничениям, изложенным в приказе начальника штаба об урегулировании конфликта интересов, должно быть отменено».

Кроме того, в прокуратуре напомнили, что уволенные водители являются свидетелями в суде над премьер-министром. Кроме того, официального запроса из канцелярии премьер-министра о приеме заявителей в качестве водителей к нему на службу не поступало.

Правоохранители уточнили, что водители должны быть восстановлены в должности временно — «до тех пор, пока в Генеральную прокуратуру не будет подано письменное и мотивированное ходатайство в порядке урегулирования конфликта интересов, оно не будет рассмотрено и по нему не будет принято решение».

Как сообщал Курсор, трое водителей кортежа премьер-министра со стажем работы около 30 лет недавно были уволены со своих должностей. Этот необычный шаг был предпринят в рамках работы офиса нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу, чтобы обеспечить лояльность сотрудников. По словам водителей, процедура увольнения была проведена без обсуждения, и им не было предложено продолжить выполнять свои обязанности.

Позже Курсор информировал о том, что личные водители премьер-министра Биньямина Нетаниягу подадут апелляцию в Верховный суд, если их не восстановят . До этого высказывались предположения, что их уволили из-за того, что они были наняты бывшим премьер-министром Яиром Лапидом.