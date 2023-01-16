Водители Нетаниягу подадут апелляцию в БАГАЦ, но при одном условии ‒ СМИ

Личные водители премьер-министра Биньямина Нетаниягу угрожают подать апелляцию в Верховный суд, если их не восстановят до завтрашнего дня, вторника.

Об этом сообщает 12-й канал.

До этого высказывались предположения, что их уволили из-за того, что они были наняты бывшим премьер-министром Яиром Лапидом.

Отметим, что в начале этого месяца троих водителей кортежа премьер-министра со стажем работы около 30 лет решили уволить. По версии журналистов, офис Нетаниягу сделал это для обеспечения лояльности работников. Водители утверждают, что их уволили без каких-либо обсуждений и предложили выполнять свои обязанности.

«Как такое могло произойти после десятилетий работы на этой должности с девятью разными премьер-министрами, включая премьер-министра Нетаниягу, после похвал и комплиментов от каждого человека, которого ты возил или сопровождал его колонну, включая премьер-министра Нетаниягу?» ‒ заявили водители.

В материале было сказано, что в свое время водители возили Яира Лапида и Нафтали Беннетта, за что они «теперь должны расплачиваться». Чуть позже в канцелярии Нетаниягу прокомментировали эту ситуацию.

Также «Курсор» сообщал, что Лапид обвинил Нетаниягу в том, что тот никогда не говорил своим избирателям, насколько экстремальными будут его реформы.