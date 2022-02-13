Прокуратура выдвинула обвинение двоим подозреваемым, причастным к грабежам в Иерусалиме

Сегодня прокуратура Иерусалима выдвинула заявление об обвинительном заключении в адрес двоих задержанных, которые подозреваются в серии грабежей среди местного населения.

Ранее полиция арестовала несколько подозреваемых, причастных к ряду грабежей в Иерусалиме.

Сегодня против двоих из них было подано заявление в рамках подготовки к предъявлению обвинительного заключения.

Согласно расследованию правоохранителей, они ограбили по меньшей мере троих мирных жителей, встретив их в центре Иерусалима и угрожая им.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.

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