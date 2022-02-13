Прокуратура выдвинула обвинение двоим подозреваемым, причастным к грабежам в Иерусалиме

Ранее полиция арестовала несколько подозреваемых, причастных к ряду грабежей в Иерусалиме.
Сегодня против двоих из них было подано заявление в рамках подготовки к предъявлению обвинительного заключения.
Согласно расследованию правоохранителей, они ограбили по меньшей мере троих мирных жителей, встретив их в центре Иерусалима и угрожая им.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в районе Шимон а-Цадик арабский террорист наехал на сотрудников МАГАВ.
В районе Шимон а-Цадик произошел теракт: арабский террорист совершил наезд на сотрудников пограничной полиции МАГАВ. Сообщается, что это уже четвертый теракт в этом районе за последние двое суток.
Также стало известно, что житель Ришон ле-Циона чудом остался жив после укуса змеи.
Николай Романов, житель Ришон ле-Циона, сегодня пришел в себя в больнице «Вольфсон» в Холоне. Вчера его укусила змея, когда он гулял с собакой недалеко от парка «Суперленд».
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