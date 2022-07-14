Протащил партнершу за волосы по коридору отеля: жуткий инцидент в Герцлии попал на видео

38-летний житель центра попросил свою сожительницу соблюдать субботу и не курить, а когда она его не послушала — напал на нее.

Прокуратура полиции Тель-Авива предъявила обвинение и ходатайство о заключении под стражу до окончания судебного разбирательства в отношении 38-летнего жителя центра, который применил ужасное физическое насилие к своей партнерше.

Он попросил ее соблюдать шаббат и не курить, а когда она не послушалась его, бросил в нее пепельницу, а позже даже напал на нее, схватил за волосы и протащил по коридору.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый имел отношения с заявительницей и проживал с ней в апарт-отеле в Герцлии.

Около двух недель назад между ними начался спор из-за того, что мужчина потребовал от женщины соблюдать субботу и воздержаться от курения.

Она не послушалась, он бросил в нее пепельницу, после чего заявительница вышла из номера и вернулась в него через несколько минут. Она обнаружила, что дверь номера заперта ответчиком. Она начала стучать в дверь, пока подсудимый не открыл ее, а затем, согласно обвинительному заключению, он схватил женщину за руку и повалил на землю.

Пока она лежала на полу, он схватил ее за волосы на голове и вытащил из номера в коридор, ведущий наружу, при этом ударяя ее по телу ногами и причиняя ей травмы.

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