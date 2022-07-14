Протащил партнершу за волосы по коридору отеля: жуткий инцидент в Герцлии попал на видео

Прокуратура полиции Тель-Авива предъявила обвинение и ходатайство о заключении под стражу до окончания судебного разбирательства в отношении 38-летнего жителя центра, который применил ужасное физическое насилие к своей партнерше.
Он попросил ее соблюдать шаббат и не курить, а когда она не послушалась его, бросил в нее пепельницу, а позже даже напал на нее, схватил за волосы и протащил по коридору.
Согласно обвинительному заключению, подсудимый имел отношения с заявительницей и проживал с ней в апарт-отеле в Герцлии.
Около двух недель назад между ними начался спор из-за того, что мужчина потребовал от женщины соблюдать субботу и воздержаться от курения.
Она не послушалась, он бросил в нее пепельницу, после чего заявительница вышла из номера и вернулась в него через несколько минут. Она обнаружила, что дверь номера заперта ответчиком. Она начала стучать в дверь, пока подсудимый не открыл ее, а затем, согласно обвинительному заключению, он схватил женщину за руку и повалил на землю.
Пока она лежала на полу, он схватил ее за волосы на голове и вытащил из номера в коридор, ведущий наружу, при этом ударяя ее по телу ногами и причиняя ей травмы.
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Курсор ранее писал, что четыре еврея были убиты во время стрельбы в Чикаго.