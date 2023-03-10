Протест студентов в Иерусалиме: У нас не может быть отнято наше будущее

В Иерусалиме демонстранты начали протест перед домом депутата Кнессета и председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана.

«Симха, мы слышали, что ты игнорируешь наши опасения. Поэтому мы пришли выразить их более четко: у нас не может быть отнято наше будущее», – говорят протестующие.





Ранее мы писали, что известная израильская актриса и дочь экс-министра юстиции Алона Саар, присоединившаяся к демонстрация против судебных реформ, заявила, что в ходе демонстраций силовики применили против неё силу.

Также «Курсор» сообщал, что ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать резервистские сборы или учебные маневры в знак протеста против судебной реформы правительства.