Протест студентов в Иерусалиме: У нас не может быть отнято наше будущее

12:04, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: pixabay.com

Демонстранты собрались перед домом политика.

В Иерусалиме демонстранты начали протест перед домом депутата Кнессета и председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана.

«Симха, мы слышали, что ты игнорируешь наши опасения. Поэтому мы пришли выразить их более четко: у нас не может быть отнято наше будущее», – говорят протестующие.


Ранее мы писали, что известная израильская актриса и дочь экс-министра юстиции Алона Саар, присоединившаяся к демонстрация против судебных реформ, заявила, что в ходе демонстраций силовики применили против неё силу.

Также «Курсор» сообщал, что ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать резервистские сборы или учебные маневры в знак протеста против судебной реформы правительства.

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