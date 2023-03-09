ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать сборы или учения

Резервист отрицает, что призывал не появляться на службе.

ВВС Израиля отстранили летчика-резервиста, призывавшего бойкотировать резервистские сборы или учебные маневры в знак протеста против судебной реформы правительства.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Офицера запаса полковника отстранили на неопределенный срок за «поведение в связи с текущими событиями» и откровенные интервью в местных СМИ. Журналисты называют его «Гимель».

Он является одним из 37 летчиков-резервистов из элитного подразделения ВВС Израиля, 69-й эскадрильи ВВС, объявивших, что они не будут принимать участие в запланированных тренингах в знак протеста против судебной реформы.

В командовании ВВС заявили, что из-за своего поведения офицер не сможет продолжать службу в резерве, потому что его действия противоречат кодексу поведения ВВС, а также несовместимы с обязанностями и статусом старшего офицера.

Любопытно, что «отказники» называли «гимеля» лидером движения, но сам он стал это оспаривать. По его словам, он никогда и никому не говорил, что не нужно появляться на службе.

Ранее примерно 400 бойцов-резервистов из подразделения 212 «Маглан», занимающегося операциями за линией фронта, направили письмо министру обороны Йоаву Галанту. В нем они написали, что озадачены процессами, наносящими ущерб основам демократического режима.

Резервисты выступили с предложением, что если судебная реформа Левина и сопутствующие ей законы будут приняты, то они не будут служить в резерве. Также они призвали Галанта к принятию незамедлительных мер, о чем подробнее читайте здесь.

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