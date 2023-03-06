Протестующие предложили деньги, чтобы заблокировать аэропорт Бен-Гурион — СМИ

Журналисты пишут, что протестующие против судебных реформ предложили деньги за то, чтобы заблокировать работу аэропорта Бен-Гурион.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Так, в сообщении WhatsApp, разосланном организаторами, предлагается возместить стоимость топлива для поездки в аэропорт Бен-Гурион и обратно, а также 250 шекелей.

«Хочешь заработать несколько шекелей в этот четверг? Приходите и закройте аэропорт Бен-Гурион, и вы получите 250 шекелей плюс бензин», – сказано в сообщении.

Известно, что прошлую среду тысячи демонстрантов заблокировали дороги, нарушили железнодорожное сообщение и прошли маршем по городам по всей стране в рамках так называемого «Дня национального беспорядка». Демонстранты, блокировавшие шоссе Аялон в Тель-Авиве, перешли в наступление и столкнулись с полицией. Однако попытка нарушить работу аэропорта Бен-Гурион выведет протесты на новый уровень.

В сообщении WhatsApp, разосланном организаторами, предлагается возместить стоимость топлива для поездки в аэропорт Бен-Гурион и обратно, а также 250 шекелей, что эквивалентно примерно 70 долларам.

Во внутреннем сообщении WhatsApp демонстрантам приказано медленно ездить туда-сюда между входом в аэропорт и главным терминалом, Терминалом 3.

«Чем больше машин, тем сильнее воздействие на аэропорт в течение большего количества часов. Идея состоит в том, чтобы насладиться медленной поездкой по аэропорту. Приносите музыку, подкасты», — говорится в нем.

После того как появилось предложение заплатить протестующим водителям, организаторы заявили, что это несерьезно.

«Кстати, это все троллинг. Излишне говорить, что любой, кто приезжает, делает это на добровольной основе и оплачивает свой путь», — сказали они.

Также «Курсор» сообщал, что лауреат Нобелевской премии негативно высказался о протестующих, сказав, что «они не имеют никакого отношения к Израилю».