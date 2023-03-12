Протестующие приостановили забастовки у дома Левина из-за смерти его отца

Израильтяне выразили свои соболезнования министру в связи с горем в его емье.

Организаторы протестов против судебной реформы объявили, что в ближайшую неделю не будет проводиться демонстрация у дома министра юстиции Ярива Левина.

Об этом сообщает «Детали«.

Это решение было принято в связи со смертью отца министра — профессора Арье Левина, лауреата премии Израиля.

«Мы выражаем наши соболезнования министру юстиции Яриву Левину и его семье в связи с утратой его отца, профессора Арье Левина. В знак уважения, на этой неделе мы не будем проводить акции протеста у дома Ярива Левина», — заявили в штабе протеста.

Лидеры протеста пообещали сообщить о дальнейших действиях позже.

Протесты в Израиле вспыхнули после того, как Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть спорной судебной реформы. Часть протестующих митингуют у дома министра юстиции Ярива Левина в центре города Модиин. Участники забастовок приходят к дому министра и держат в руках плакаты с надписями: «Нет правовой реформе, нет полицейскому государству», «Левин окажется в Гааге» (имеется в виду Международный суд) и «То же самое произошло в 1930-х годах».

Ранее примерно 400 бойцов-резервистов из подразделения 212 «Маглан», занимающегося операциями за линией фронта, направили письмо министру обороны Йоаву Галанту. В нем они написали, что озадачены процессами, наносящими ущерб основам демократического режима. Резервисты выступили с предложением, что если судебная реформа Левина и сопутствующие ей законы будут приняты, то они не будут служить в резерве. Также они призвали Галанта к принятию незамедлительных мер.