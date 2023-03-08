Израиль хочет усложнить процедуру получения даркона для репатриантов — СМИ

Согласно данным комиссии Кнессета по Алие и абсорбции, Израиль покинули почти треть из всех прибывших за последний год репатриантов.

МВД Израиля намеревается ужесточить процедуру получения даркона для репатриантов.

Об этом информирует Telegram-канал Израиль сейчас.

СМИ напоминает, что в 2017 году закон был изменен, так что новый репатриант, имеющий право на израильское гражданство, может одновременно получить и израильский даркон.

«Теперь Израиль намерен изменить ситуацию и вернуться к прежней практике — загранпаспорт только через 1 год пребывания в Израиле с момента репатриации», — говорится в сообщении.

Согласно озвученным данным на комиссии Кнессета по Алие и абсорбции, Израиль покинули 32% (около 20 000) из всех прибывших за последний год репатриантов.

До этого мы информировали о том, что в 2022 году в Израиль репатриировались в общей сложности 77 000 человек, в том числе 71 000 человек, совершивших алию, въехавших в страну и получивших гражданство в соответствии с Законом о возвращении. При этом большинство новых репатриантов не являются евреями.

Ранее Курсор писал, что Израиль утвердил программу приема «экстренных» репатриантов из россии*. В ближайшие месяцы ожидается увеличение потока беженцев из рф из-за объявленной там мобилизации.

Информация для репатриантов: список центров, где можно экстренно сменить статус. Для вновь прибывших в Израиль предлагается список центров экстренной репатриации, где можно пройти консульскую проверку и сменить статус на репатрианта.

Как сообщал Курсор, около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели репатриационные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!