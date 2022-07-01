Протестующие в Самарии требуют освободить мужчину, зарезавшего палестинца ради спасения детей

В защиту «героя», спасшего от линчевания детей, на которых напали арабские бунтовщики, выступают протестующие в Самарии. Уже около десяти дней продолжаются протесты против его заключения под арест.

Сотни людей в пятницу приняли участие в марше поддержки еврейского поселенца, который был арестован за то, что защищал группу детей от арабского террориста. Люди считают его «народным героем» и не согласны с его арестом.

Информацию об этом написал Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Инцидент произошел 10 дней назад, подозреваемый, не имеющий судимостей, был арестован в среду днем на прошлой неделе. Он сам прибыл в полицейский участок Ариэля, чтобы подать жалобу на беспорядки и попытку линчевания, когда арабские террористы пытались линчевать израильских детей и их гида.

Мужчина, которому за 40 лет и который женат, подозревается в убийстве ножом араба.

Марш называется «Освободите героя, который спас детей».

Участники марша проследовали тем же путем, которым шел мужчина с детьми после нападения арабских террористов.

«Курсор» писал о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Мы также сообщали, что раввины выступили в поддержку поселенца, арестованного за убийство палестинца в Ариэле. Открытое письмо от раввинов с требованием прекратить пытки еврейского населения в ШАБАК опубликовано в открытом доступе. Арестованный поселенец, по их словам, должен быть «немедленно освобожден».