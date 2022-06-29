Раввины выступили в поддержку поселенца, арестованного за убийство палестинца в Ариэле

Открытое письмо от раввинов с требованием прекратить пытки еврейского населения в ШАБАК опубликовано в открытом доступе. Арестованный поселенец, по их словам, должен быть «немедленно освобожден».

Ведущие раввины религиозного сионизма опубликовали письмо против «пыток евреев в ШАБАК».

Об этом сообщил Телеграм-канал Что там у евреев?

Они потребовали немедленно освободить арестованного поселенца, который выжил после того как арабские антисемиты пытались линчевать его и еврейских детей возле Ариэля.

Он задержан по подозрению в нанесении смертельного ножевого ранения палестинцу. Сообщалось, что арестованному не предоставлена возможность увидеться с адвокатами, в связи с чем организовывались массовые протесты.

«Курсор» ранее писал о протестах в Ариэле: сотни людей собрались у полицейского участка. В Ариэле люди протестовали у отделения полиции из-за задержания поселенца по подозрению в убийстве ножом палестинского араба.

Также мы сообщали, что полиция арестовала троих родственников убитого возле Ариэля палестинца. Стало известно о задержании троих палестинцев, которые принимали участие в вооруженном столкновении с поселенцами в прошлый вторник.

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