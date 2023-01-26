Протесты у дома Нетаниягу: демонстранты озвучили требования

Экологическая группа Guardians of the Home выступит в знак протеста против предложенных судебных реформ перед частной резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Кесарии в субботу вечером.

«В силу нашего опыта многочисленных сражений за право всех израильских граждан на чистый воздух, чистую воду, чистое море и чистую землю мы признаем исключительную важность системы сдержек и противовесов в государственных системах, независимость судебной системы, свободное и критическое общение, а также назначение беспристрастных профессионалов», — сказал председатель группы Йони Сапир.

«Все это сейчас в опасности. Мы присоединяемся к борьбе за израильскую демократию, потому что с ликвидацией демократии исчезнет и наша способность бороться за окружающую среду, за здоровье наших детей и внуков», — заявил он.

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