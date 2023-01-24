Тель-Авив захлестнул новый протест: что требуют демонстранты

Сотни технических работников бастуют, перекрывая дорогу в Тель-Авиве в знак протеста против пересмотра судебной системы.

Сотни работников технологического сектора во вторник провели часовую предупредительную забастовку, заблокировав дороги в центре Тель-Авива в знак протеста против спорных планов правительства по капитальному перестройку судебной системы.

Десятки израильских компаний и организаций разрешили своим работникам участвовать в демонстрациях, проводимых по всей стране.

תיעוד מת"א: פעילי מחאת ההייטק חסמו רכב והיכו את הנהג >>

(שימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים) pic.twitter.com/ZyVkAbeHZb — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) January 24, 2023

Протестующие собрались в трех основных местах — комплексе Сарона в Тель-Авиве, высокотехнологичном комплексе в Герцлии и бизнес-парке Airport City — многие из них несли израильские флаги.

«Без демократии нет высоких технологий», — гласили некоторые плакаты, которые держали бастующие рабочие. Другие гласили: «Нет свободы, нет высоких технологий».

«Высший суд защищает всех нас», — скандировали некоторые демонстранты.

Ближе к концу часовой забастовки демонстранты вокруг комплекса Сарона в Тель-Авиве вышли на оживленную улицу Каплан — место одной из субботних массовых акций протеста — где они ненадолго перекрыли движение.

Запланированная реформа вызвала резкую критику даже со стороны давних сторонников судебной реформы и вызвала еженедельные массовые протесты и публичные петиции со стороны различных должностных лиц, специалистов, частных компаний и других организаций.

Более 100 000 человек выступили против реформы в Тель-Авиве в субботу вечером, еще тысячи участвовали в других демонстрациях, в том числе в Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве.

«Не каждый день мы видим мужчин и женщин, занимающихся высокими технологиями, и многих других из частного сектора, которые приостанавливают свою работу, чтобы вместе размахивать предупреждающим флагом, потому что наша демократия в опасности. А если демократия в опасности, то и экономика в опасности, — сказал Инон Костика, соучредитель израильского гиганта программного обеспечения Wix, выступавший на акции протеста. — Наша забота — доверие иностранных инвесторов, иностранных клиентов и иностранных рабочих».

«То самое доверие, которое было построено с большим трудом, может очень легко исчезнуть из-за одного очень плохого закона, который имеет приоритет перед судами», — сказал Костика.

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