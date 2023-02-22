Протесты ультраортодоксов в Иерусалиме: Полиции пришлось применись силу

Утраортодоксы устроили беспорядки возле штаб-квартиры полиции Иерусалима в знак протеста против ареста подозреваемых, обвиняемых в нанесении ущерба магазинам мобильной связи.

Ультраортодоксальные протестующие устроили беспорядки в некоторых частях Иерусалима поздно вечером во вторник, разгромив будку охраны полицейского участка, разбив окна в вагоне легкорельсового транспорта и заблокировав дороги.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В полиции заявили, что два человека были арестованы в связи с беспорядками. В полиции считают, что арестованные являются членами группы харедим, известной как Иерусалимская фракция.

Сотни демонстрантов первоначально собрались на оживленной площади Кикар Ха-Шаббат в Иерусалима в знак протеста против продолжающегося задержания по крайней мере одного члена общины, арестованного за их предполагаемую роль в нападениях на магазины мобильных телефонов, торгующие устройствами, не одобренными ультраправыми.

Затем протестующие направились в сторону штаб-квартиры полиции. Также демонстранты собрались на улице Хаима Барлева, заблокировав участки центральной магистрали, а также легкорельсовый поезд.

Согласно сообщениям, демонстранты забросали поезд камнями, разбив как минимум одно окно. О пострадавших не сообщалось.

הפגנת הפלג הירושלמי: עימותים בין כוחות המשטרה למפגינים, שחוסמים את פסי הרכבת הקלה. ניידות ועמדות משטרה הושחתו@SuleimanMas1 צילום: זאבי וידבסקי, חדשות כל העולם pic.twitter.com/1kQ4hzH4re — כאן חדשות (@kann_news) February 21, 2023

Полиция, которой министр общественной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал позаботиться о том, чтобы не применять чрезмерную силу к протестующим ультраортодоксам, заявила в своем заявлении, что они «продолжат разрешать протесты в рамках закона, но не допустят незаконных общественные беспорядки, вандализм и насилие».

Ранее Курсор писал о столкновении ультраортодоксов с полицией: Бен-Гвир поручил провести расследование. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал полиции расследовать обращение с протестующими.

Курсор сообщал, что раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов. Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.