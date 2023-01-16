Столкновения ультраортодоксов с полицией: Бен-Гвир поручил провести расследование

В воскресенье вечером сотни произошло столкновение ультраортодоксов с полицией возле магазина мобильных телефонов в Иерусалиме. Протест против продажи телефонов с доступом в Интернет превратился в драку.

По словам представителя полиции, демонстранты, собравшиеся в столичном районе Геула, толкнули офицеров, охранявших магазин, когда те пытались его осквернить, а затем начали стрелять из перцового баллончика, швырять яйца и другие предметы в полицейских.

Акция протеста стала последней из серии акций протеста у магазинов мобильных телефонов в ультраортодоксальных районах Иерусалима, где некоторые религиозные лидеры стремились заблокировать продажу телефонов или других устройств, которые могли бы дать членам изолированной общины харедим более широкий доступ к внешнему миру.

Протесты усилились в последние недели, поскольку реформы, проводимые предыдущим правительством, призванные интегрировать ультраортодоксальных потребителей в более широкий рынок мобильных телефонов, должны были вступить в силу. Политики-харедим, вернувшиеся к власти в составе новой ультраправой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пообещали быстро отменить эти и другие реформы.

После акции протеста министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, полномочия которого распространяются на полицию, поручил комиссару полиции Коби Шабтаю расследовать видеозаписи, на которых, по-видимому, видно, что протестующие подвергаются жестокому обращению.

מפגינים חרדים חוסמים כביש בירושלים. פרשי משטרה דוהרים לתוכם. בנוהל. אתם חושבים שקשקשני «משטרת בן גביר» יתרגשו מזה? בסופו של דבר יש מפגינים רעים שחשוב להפעיל נגדם כוח ויש מפגינים נורמלים מהצד הנכון. pic.twitter.com/TyksYSqiMr — ניסים סופר (@Nissim_Sofer) January 15, 2023

Бен-Гвир приказал «проверить этот вопрос и получить подробную информацию о том, что произошло, а также полную оценку ситуации» от офицеров на местах.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме проходит новая акция протеста. Выразить недовольство решили демонстранты-харедим.

Рекорд за последние 25 лет: сколько ультраортодоксов работает и платит налоги. Число работающих среди ультраортодоксов значительно растет, а среди женщин составило уже 80%.

Курсор сообщал, что раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов. Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.