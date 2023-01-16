Столкновения ультраортодоксов с полицией: Бен-Гвир поручил провести расследование

11:25, Сегодня
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протесты ультраортодоксов фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приказал полиции расследовать обращение с протестующими.

В воскресенье вечером сотни произошло столкновение ультраортодоксов с полицией возле магазина мобильных телефонов в Иерусалиме. Протест против продажи телефонов с доступом в Интернет превратился в драку.

По словам представителя полиции, демонстранты, собравшиеся в столичном районе Геула, толкнули офицеров, охранявших магазин, когда те пытались его осквернить, а затем начали стрелять из перцового баллончика, швырять яйца и другие предметы в полицейских.

Акция протеста стала последней из серии акций протеста у магазинов мобильных телефонов в ультраортодоксальных районах Иерусалима, где некоторые религиозные лидеры стремились заблокировать продажу телефонов или других устройств, которые могли бы дать членам изолированной общины харедим более широкий доступ к внешнему миру.

Протесты усилились в последние недели, поскольку реформы, проводимые предыдущим правительством, призванные интегрировать ультраортодоксальных потребителей в более широкий рынок мобильных телефонов, должны были вступить в силу. Политики-харедим, вернувшиеся к власти в составе новой ультраправой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу, пообещали быстро отменить эти и другие реформы.

После акции протеста министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, полномочия которого распространяются на полицию, поручил комиссару полиции Коби Шабтаю расследовать видеозаписи, на которых, по-видимому, видно, что протестующие подвергаются жестокому обращению.

Бен-Гвир приказал «проверить этот вопрос и получить подробную информацию о том, что произошло, а также полную оценку ситуации» от офицеров на местах.

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме проходит новая акция протеста. Выразить недовольство решили демонстранты-харедим.

Рекорд за последние 25 лет: сколько ультраортодоксов работает и платит налоги. Число работающих среди ультраортодоксов значительно растет, а среди женщин составило уже 80%.

Курсор сообщал, что раскрыты новые подробности дела о нанесении травм мусорным баком при протестах ультраортодоксов. Суд отпустил под домашний арест подозреваемого, задержанного за сокрытие одного из виновников нападения, которому помог скрыться от полицейского преследования.

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