Лапид выступил перед демонстрантами: «Они слышат нас и боятся»

Лидер оппозиции Яир Лапид выступил во время демонстрации израильтян, когда комитет по конституции Израиля должен начать голосование по изменениям, которые дадут политикам больше полномочий при выборе судей и ограничат полномочия Верховного суда по отмене законодательства за пределами Кнессета.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я хочу рассказать вам, что сейчас происходит в Кнессете, за забором, стеной и охраной, за полицией, охраной Кнессета, солдатами и центром внимания, я хочу, чтобы вы знали: они слышат нас. Они слышат зов настоящей силы. Они слышат нашу силу и наше обязательство.Они делают вид, что не слышат нас, и они делают вид, что им все равно, но они слышат, и они напуганы», — сказал Лапид.

«Снаружи они цинично смеются и говорят, что это ничего не изменит, а внутри, во внутренних комнатах, они дрожат. Так же, как всегда трепетали правители, когда обнаруживали, что перед ними стоят люди, не готовы сдаться Они слышат нас, и с каждым днем ​​они слышат нас все больше. Они слышат нас и вдруг обнаруживают, что мы не хотим играть в игру, как они планировали. Мы здесь не только для того, чтобы платить налоги и отправлять детей в армию. Мы не закроемся дома, пока они попытаться превратить Государство Израиль в темную диктатуру и заставить нас замолчать», — добавил политик.

«Они не заставят нас замолчать. Мы не будем молчать, пока они бегают по всему, что нам дорого и что для нас свято. Мы на них не работаем. Мы партнеры с правами. Мы не подданные, мы граждане. Они делают вид, что без нас все будет хорошо, но знают, что не будут. Мы евреи, мы патриоты, мы также народ Израиля. Если они продолжат это безумие, то им не следует говорить о единстве. Нет такой вещи, как единство, когда только одна сторона устанавливает правила», — сказал он.

«Они слышат нас и понимают, что все, что они о нас думали, было неправильным. Они убедили себя, что устали — мы никогда не устанем. Они убедили себя, что у нас нет сил для борьбы — теперь они не верят своим глазам. То, что они слышат отсюда, отсюда, — это не голос отчаяния, а голос надежды. Они слышат не ненависть, а любовь к нашему народу. голос такой чистый и сильный», — продолжил он.

«Борьба не закончится сегодня. Она будет долгой. Будут взлеты и падения, но придет день, когда каждый мужчина и каждая женщина, находящиеся здесь на улицах, скажут своим детям: «День, когда Государство Израиль Я больше всего нуждался во мне, я был там. Я проиграл сражения, но не войну. Я не молчал, и они услышали мой голос. Мы будем драться на улицах, будем драться в здании, будем драться, пока не победим», — сказал Лапид.

Ранее Курсор писал, что израильтяне вышли на масштабную акцию протеста против судебной реформы. Сегодня в Израиле проходят массовые протесты из-за продвигаемой правительством реформы судебной системы.

Курсор сообщал, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.

Массовые протесты в Израиле: сотни предприятий бастуют. Сегодня в Израиле сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты против планов правительства по реформированию судебной системы.

Кроме этого, демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион. Образовалась огромная пробка.

Еще мы писали, что 56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Напомним, что более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.