В Тель-Авиве анонсированы молитвы в Йом-Кипур на площади Дизенгоф

На эти молитвы смогут прийти все желающие.

Организация «Рош Йеуди» все-таки решила организовать две молитвы в Йом-Кипур для всех желающих, несмотря на решение городских властей запретить перегородку между мужчинами и женщинами. Также ранее были украдены материалы для молитвы, но и это не остановило организацию на пути к своей цели.

Об этом пишут "Люди в черном".

Уточняется, что в Йом-Кипур состоится массовая молитва на площади Дизенгоф в рамках закона. Ведь молитва в этом месте, по словам организаторов, стала символом любви и единения. Молитва на площади открыта для всех без исключения.

"Отдельно скажем, что в прошлый Шаббат неизвестные украли брошюры, которые мы напечатали, с текстами песен после молитвы. Но нашим ответом будет больше любви и святости в Тель-Авиве. Горстке экстремистов не удастся причинить вред вам, тысячам людей, ежегодно приходящих на площадь", - сказано в заявлении «Рош Йеуди».

Ранее "Курсор" писал о том, что президент Ицхак Герцог сделал важное заявление по случаю Йом-Кипура. Он считает Йом-Кипур подходящим днем для самоанализа и прощения, а также размышления о будущем. Также он напомнил, что Война Судного дня является одной из самых трудных и болезненных в истории Израиля, которая изменила нашу страну и общество, в частности, а также оставила после себя много уроков.

Также мы сообщали, что силы безопасности сделали заявление относительно того, что возможны теракты на Йом-Кипур.