Противники судебной реформы перекрыли шоссе Аялон и поставили там сукку

Тем временем тысячи людей протестуют против законодательных изменений на площади мэрии в Герцлии, демонстрации проходят и на площади Арим в Кфар-Сабе.

Противники судебной реформы в субботу, 30 сентября, перекрыли шоссе Аялон в Тель-Авиве и поставили там сукку.

Об этом сообщает Telegram-канал Израильские трудовыебудни и публикует соответствующее видео.

Тем временем СМИ информируют о том, что тысячи людей протестуют против судебной реформы на площади мэрии в Герцлии. В то же время тысячи людей протестуют на площади Арим в Кфар-Сабе.

«Правительство предало нас. Это предательство глубоко ранит душу свободной общественности. Эта общественность не успокоится до тех пор, пока лояльность правительства к нам, гражданам, не сохранится», - заявила отставной судья Верховного суда Аяла Проксия.

Ранее организаторы митингов заявили, что их протесты подчеркивают разрушительный характер правления премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Они назвали премьера "экспертом в разделении и раздоре" между религиозными и светскими жителями страны.

Также организаторы протеста утверждают, что экономика страны находится на грани разрушения, а вместо этого они сталкиваются с провокациями и постоянным демонтажем демократии.

"В субботу вечером мы все встретимся на улице Каплан — укрепим наши ряды, с прямыми спинами, объединимся, чтобы выразить призыв к демократии на массовом митинге солидарности", — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал лидера протеста против реформ Шикму Бресслера за то, что она назвала членов правительства «нацистами».

Примечательно, что перед этим она извинилась за свои слова, признав, что ей не стоило использовать слово «нацисты», говоря о том, что не удалось достичь консенсуса с ультранационалистическими членами коалиции Нетаниягу.

Также мы сообщали, что более 3500 тысяч ученых, писателей и художников призывают Байдена и главу ООН не встречаться с Нетаниягу. Было направлено письмо Гутерришу, в котором отмечено, что приглашение Нетаниягу, который стремится установить автократический режим, когда институты демократии подвергаются нападкам во всем мире, является ошибкой.