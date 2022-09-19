Провокации от Хизбаллы: репортер постоянно подстрекал солдат ЦАХАЛа

Ежедневными провокациями развлекался репортер Али Шуайб. Он выкрикивал солдатам, охраняющим границу: «Я смею стоять здесь только потому, что Хизбалла защищает меня».

Журналист канала «Аль-Манар», близкого террористической организации Хизбалла, каждый день выезжал к израильской границе из Ливана и провоцировал конфликт с военными ЦАХАЛа.

Об этом сообщил kikar.

В документах указано, что Али Шуайб, репортер «Аль-Манара» подходит к солдатам ЦАХАЛа и говорит: «Этот израильский солдат не смеет приближаться ко мне только благодаря защите Хизбаллы. Я смею стоять здесь только потому, что Хизбалла защищает меня от этого трусливого врага, который не осмеливается приблизиться ко мне».

Солдаты реагируют сдержанно на такие замечания, сообщили в Армии обороны Израиля.

Об этом стало известно, благодаря полученным видеодоказательствам провокаций.

Шуайб также сказал: «Я стою на ливанской земле, которую мы освободили, а солдат стоит на земле, которая была оккупирована у Ливана. Мы здесь вызываем беспокойство и страх израильской оккупационной армии, потому что ливанцы приближаются к границе в этих районах».

Ранее Курсор писал, что Хизбалла увеличивает силы в Сирии из-за опасений атак со стороны Израиля.

Также мы сообщали, что добыча газа начнется независимо от переговоров с Ливаном — Офис премьер-министра. При этом Израиль считает необходимым достичь соглашения о морской линии таким образом, чтобы это служило интересам граждан обеих стран.