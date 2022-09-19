Добыча газа начнется независимо от переговоров с Ливаном — Офис премьер-министра

При этом Израиль считает необходимым достичь соглашения о морской линии таким образом, чтобы это служило интересам граждан обеих стран.

Израиль считает возможным и необходимым достичь соглашения о морской линии с Ливаном таким образом, чтобы это служило интересам граждан обеих стран.

Об этом говорится в сообщении офиса премьер-министра Израиля, информирует Mako.

Отмечается, что на фоне переговоров между Израилем и Ливаном об определении морской границы между двумя странами канцелярия Яира Лапида отмечает, что считает «возможным и необходимым достичь соглашения о морской линии между Ливаном и Израилем таким образом, чтобы это служило интересам граждан обеих стран».

«Соглашение внесет большой вклад и принесет пользу региональной стабильности. Израиль благодарит американских посредников за усердную работу по достижению соглашения. Добыча газа на месторождении Кариш не связана с переговорами, буровая начнет добывать газ без задержек, как только это будет возможно», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, сегодня президент Ливана Мишель Аун заявил, что переговоры о проведении морской границы с Израилем находятся «на завершающей стадии».

По его словам, переговоры завершаются «таким образом, чтобы гарантировать права Ливана на разведку газа и нефти».

В ответ неназванный высокопоставленный израильский чиновник прокомментировал, что «такое ощущение, что мы близки к сделке».

Ранее Курсор информировал о том, что по состоянию на конец августа Израиль и Ливан еще не установили окончательную линию морской границы. Однако позиции государств достаточно близки, чтобы начать выработку соглашения о разделении газовых месторождений. Акцент на переговорах с США по заключению соглашения между Израилем и Ливаном сместился в сторону компенсации и объемов газа по обе стороны морской границы.

Курсор ранее писал, что Ливан пожаловался США на Израиль, показав снимки, сделанные Хизбаллой. Газовое месторождение Кариш стало камнем преткновения в ливано-израильском споре о морских границах. Во время визита американского посланника Ливан опубликовал кадры с беспилотников Хизбаллы.