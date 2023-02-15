Новая реформа Минздрава: Израильтянам разрешат выбирать больницу для лечения

В настоящее время израильтяне не могут выбирать больницу, в которую их направляют, когда они нуждаются в лечении.

Министерство здравоохранения Израиля решило провести реформу, которая даст широкой общественности выбор больниц, в которые они хотят пойти для лечения. Ведомство опубликовало эти договоренности для общественного обсуждения.

Согласно изменениям, которые должны быть реализованы, каждый пациент сможет выбирать как минимум из четырех больниц для каждого направления, причем как минимум два из них являются более передовыми медицинскими центрами и один из них географически близок к ним.

Цели реформы заключаются в том, чтобы сохранить приоритет общественных услуг, а также стабильность и надежность системы общественного здравоохранения; поощрять конкуренцию за качество и доступность услуг для пациентов при сохранении общественных услуг и финансовой стабильности системы; сведение к минимуму неравенства и пробелов в доступности медицинских услуг; обеспечение доступности соответствующей информации для пациентов и повышение прозрачности процедур отбора.

«Мы признаем тот факт, что одной из причин частной системы здравоохранения является ограниченная возможность выбирать, где получать медицинские услуги в государственной системе здравоохранения», — заявили в ведомстве.

Форма № 17, предоставляемая фондом общественного здравоохранения для направления и оплаты больниц или других медицинских учреждений, будет прозрачной; каждое направление предоставит застрахованному подробную информацию обо всех медицинских учреждениях, из которых он имеет право выбирать.

Министерство здравоохранения рассматривает вопрос об исключении из реформы отбора больниц четырех областей медицины — стационарных психиатрических услуг, детской хирургии, нейрохирургии и экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

В ведомстве считают, что это также исключит/сократит процедуры отбора в случае прибытия в отделение неотложной помощи больницы; изменит предоставление специализированной медпомощи в случае болезни или состояния здоровья, требующих особого уровня профессиональных знаний и опыта; улучшит последовательность процедур.

Генеральный директор министерства Моше Бар Симан-Тов пояснил, что его офис «постоянно работает над сокращением неравенства в состоянии здоровья в стране, одновременно устраняя его причины, с целью, чтобы каждый мог в полной мере пользоваться своими правами и получать надлежащие услуги и лечение, в которых они нуждаются в система здравоохранения. Мы видим большую важность в укреплении системы общественного здравоохранения при удовлетворении потребностей пациентов».

«С годами способ потребления медицинских услуг в Израиле изменился… Мы признаем тот факт, что одной из причин частной системы здравоохранения является ограниченная возможность выбора. где получить медицинские услуги в системе здравоохранения. Реформа значительно расширяет выбор как за счет определения минимального стандарта отбора, так и для повышения прозрачности», — добавил он.

Решение о гибкости было принято после большой работы персонала, направленной на улучшение медобслуживания пациентов в системе общественного здравоохранения, поощрение конкуренции за качество и доступность услуги для пациентов, при сохранении общественных услуг и экономической стабильности системы.

Министерство опубликовало призыв к общественному обсуждению, после чего были получены реакции и высказаны позиции фондов здравоохранения, разных больниц.

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