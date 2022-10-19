Пульс не прощупывался: в Тель-Авиве с ребенком произошел несчастный случай

Ребенок был срочно доставлен в детскую больницу «Дана» при медицинском центре «Ихилов».

Сегодня вечером, 19 октября, в Тель-Авиве полуторагодовалый ребенок захлебнулся, оказавшись в ведре с водой. Он доставлен в больницу в критическом состоянии.

Об этом сообщает издание «Детали».

На место инцидента вызвали бригаду медиков, которые увидели мужчину с ребенком на руках. Малыш был без сознания, у него не прощупывался пульс и отсутствовало дыхание. По пути в больницу медицинские работники провели широкий спектр реанимационных процедур, включая медикаментозные инъекции.

Известно, что сейчас малыш находится в детской больницу «Дана» при медицинском центре «Ихилов». Он помещен в реанимационное отделение. Его состояние оценивается врачами как критическое.

«Курсор» писал ранее, что на озере Кинерет произошел трагический случай. Из воды извлекли 19-летнего парня в бессознательном состоянии. Пострадавшего доставили в критическом состоянии, и медики начали бороться за его жизнь. Но к сожалению, реанимационные действия оказались безуспешными.

Еще мы писали, что в Нетивоте произошел жуткий инцидент с малышом. Ребенок залез в ведро с краской и захлебнулся. Бригада МАДА прибыла на дом, попыталась восстановить пульс малыша, но была вынуждена констатировать его смерть.

Напомним, что в Нетивоте произошла чрезвычайная ситуация. Во время купания в ванной захлебнулся 4-летний ребенок.