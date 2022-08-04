«Пути назад нет»: Лапид рассказал, чего добилось его правительство

«Сегодня мы боремся с ростом стоимости жизни. 15 лет никто ничего не делал. Израиль становился все дороже и дороже, а правительство бездействовало», — сказал Лапид.

Яира Лапида, председатель партии «Еш Атид» выступил на мероприятии по—поводу начала предвыборной кампании.

«Уже есть падение цен на фрукты и овощи, решается вопрос цены на хлеб, началось строительство новых жилых домов, которые снизят цены на жилье», — сказал он, говоря о том, как его правительство борется с подорожанием жизни в Израиле.

Он также выделил ряд заслуг правительсва, пришедшего после премьерства Нетаниягу:

«Мы привели в Израиль международные компании, которые снизят цены. Carrefour уже здесь, его филиалы откроются в ближайшие месяцы, голландский Spar уже в пути, и это еще не конец. Будет конкуренция, которая снизит цены на всю фармпродукцию, мы будем реализовывать программу «Миллион человек в хай-тек». Самое амбициозное экономическое видение за последние два десятилетия».

Все больше и больше людей осознают, что нельзя управлять страной на основе ненависти, сказал Лапид. «Они смотрят на Нетаниягу и Бен-Гвира и говорят себе: я не готов к тому, чтобы моя страна выглядела так, и я не готов к тому, чтобы моя жизнь выглядела так», — отметил он.

«Мы приняли «Закон о людях с ограниченным возможностями» в 2:42 ночи в третьем чтении совместно с оппозицией. Там был Йоав Киш из Ликуда. Вы можете любить его или нет, но у Йоава был ребенок с особыми потребностями, который скончался. И он специально остался, чтобы проголосовать с нами за закон. Вот такая страна нам нужна. Не ругань и крик, а совместная работа. Это то, что мы строим здесь и сейчас», — сказал он.

Наш сайт ранее сообщал, что Шакед намекнула, что не против объединиться с Ликудом.