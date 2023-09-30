Пять женщин-солдат ЦАХАЛа вызваны на допрос в полицию

Командующий тюремной службой и министр нацбезопасности приняли решение, что женщины-солдаты «немедленно прекратят» службу охранниками в тюрьмах.

Пять женщин-военных ЦАХАЛа в течение недели будут вызваны на допрос в отделение тюремных расследований в спецподразделение полиции «ЛАХАВ 433».

Об этом сообщает портал Maariv.

Отмечается, что трое из них женщин уже получили повестку для следствия и прибудут завтра, а остальные двое, как ожидается, получат повестку позднее. Некоторых из них подозревают в незаконных связях с заключенным - интиме или разговорах по мобильному, который террорист держал в своей камере. Остальные подозреваются, поскольку знали о происходящем, но не сообщили об этом.

В ходе внутреннего расследования ШАБАКа выяснилось, что у задержанного в камере был мобильный телефон, с помощью которого он переписывался с тюремной охранницей и даже получал и обменивался с ней фотографиями.

Среди женщин-надзирательниц есть и та, кто уже дала показания о связи с террористом, связанным с ФАТХом. Личность террориста запрещена к публикации согласно постановлению мирового суда Петах-Тиквы.

Напомним, пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.