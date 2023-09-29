Инициатива запретить службу женщин в качестве тюремных охранников появилась давно, но процесс был приостановлен из-за нехватки рабочей силы.

Пять женщин-охранников, проходящих обязательную военную службу, подозреваются в интимных отношениях с палестинским заключенным. При этом по крайней мере одна из них подозревается в сексуальных отношениях по обоюдному согласию.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что мировой суд Петах-Тиквы наложил запрет на многие детали дела, такие как местонахождение тюрьмы.

Вскоре после того, как стало известно об инциденте, командующий тюремной службой Израиля Кэти Перри и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что женщины-солдаты ЦАХАЛа «немедленно прекратят» службу охранниками в тюрьмах.

В совместном заявлении также говорится, что этот шаг будет осуществлен в ближайшие дни. С инициативой прекращения службы женщин-солдат ЦАХАЛа в тюрьмах неоднократно выступали, в том числе Бен-Гвир, но этот процесс был приостановлен из-за нехватки рабочей силы для их замены.

Как сообщал Курсор, начальник штаба Герци Халеви написал профессиональное заключение против введения женщин в элитные подразделения ЦАХАЛа. С этими письменными показаниями он обратился в Верховный суд в рамках подготовки к решению об интеграции женщин-комбатантов, в том числе, в некоторые подразделения бронетанкового корпуса.

«С этим экспериментом следует подождать значительный период времени, в течение которого мы извлечем важные уроки из опыта специальных подразделений и пехоты», - отметил начальник штаба.

Ранее Курсор писал о том, что девушка-солдат ЦАХАЛа, которая не захотела раскрывать свою личность, сообщила о том, что ее изнасиловал палестинский заключенный, когда она работала.