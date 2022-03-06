В Израиле могут отменить судимость за хранение и употребление каннабиса

Президент Ицхак Герцог, а также заместитель премьер-министра и глава минюста Гидеон Саар выступили с призывом подать заявление об отмене судимости за употребление и хранение марихуаны.
Такая возможность предусмотрена для тех, кто был осужден за употребление каннабиса или хранение для своего употребления. При этом человек не должен привлекаться к ответственности за другие нарушения.
Такое решение политики приняли в связи со вступлением в силу поправки к Закону об опасных наркотиках. Так, она подразумевает, что правонарушение с хранением или употреблением каннабиса будет наказываться штрафом.
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