Пыталась выхватить оружие: жительница Реховота напала на врача и охранника

20-летняя жительница Реховота была задержана полицией за нападение на врача, а потом охранника медицинского центра.

Об этом сообщает издание «Детали».

Судя по показаниям, девушка пришла за медицинской помощью, но между нею и врачом возникла ссора, в ходе которой посетительница напала на медицинского работника. К нему на помощь поспешил охранник, но он тоже подвергся нападению. Как рассказывают очевидцы, девушка пыталась выхватить у него оружие.

На место инцидента вызвали сотрудников полиции, которые арестовали агрессивную пациентку и доставили ее в участок для проведения допроса. После него, возможно, будет принято решение о продлении ее содержания под стражей.

«Курсор» писал ранее, что сотрудники полиции Рамлы были вызваны в отделение больничной кассы «Клалит» в Беэр-Яакове после получения сообщения о серьезном нападении на местного врача. В ходе расследования установлено, что житель города пришел в больничную кассу на лечение, и в какой-то момент схватил принесенный с собой железный молоток и сильно ударил им медицинского работника.

Еще мы писали, что 32-летнему жителю Кирьят-Аты Евгению Бульбштейну в магистратском суде Хайфы было предъявлено обвинение в нападении на врача в отделении неотложной помощи городской больницы Рамбам.