32-летнего жителя Кирьят-Аты обвинили в нападении на врача

Во время допроса он принес извинения за свои действия.

32-летнему жителю Кирьят-Аты Евгению Бульбштейну в воскресенье в магистратском суде Хайфы было предъявлено обвинение в нападении на врача в отделении неотложной помощи городской больницы Рамбам.

Об этом сообщает walla.co.il.

По данным источника, мужчина напал на врача, после того, как она отказалась выписать ему рецепт в его больнице. Представители больницы, которые были вызваны на место происшествия, вмешались, задержали подозреваемого и передали его полиции.

Во время допроса он принес извинения за свои действия. Ему было предъявлено обвинение в нападении на работника скорой помощи и умышленном повреждении имущества.

Ранее Курсор сообщал, что арабский террорист притворился психически больным и изнасиловал солдата ЦАХАЛа в больнице.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.