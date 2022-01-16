32-летнего жителя Кирьят-Аты обвинили в нападении на врача

32-летнему жителю Кирьят-Аты Евгению Бульбштейну в воскресенье в магистратском суде Хайфы было предъявлено обвинение в нападении на врача в отделении неотложной помощи городской больницы Рамбам.
Об этом сообщает walla.co.il.
По данным источника, мужчина напал на врача, после того, как она отказалась выписать ему рецепт в его больнице. Представители больницы, которые были вызваны на место происшествия, вмешались, задержали подозреваемого и передали его полиции.
Во время допроса он принес извинения за свои действия. Ему было предъявлено обвинение в нападении на работника скорой помощи и умышленном повреждении имущества.
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