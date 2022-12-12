РААМ не исключает переговоров с правительством Нетаниягу

Депутат Кнессета Валид Таха называет правительство Нетаниягу «каханистским», но не исключает переговоров с ним для продвижения арабских интересов.

Депутат Кнессета Валид Таха от партии РААМ выразил обеспокоенность тем, что «Ликуд» согласился с требованием Религиозно-сионистской партии отменить закон об электричестве, который был одобрен предыдущим правительством и позволяет задним числом подключать незаконные здания к электроэнергетической инфраструктуре.

Об этом сообщает INN.

В интервью арабоязычному каналу Makan Таха назвал формирующееся правительство Нетаниягу «фашистско-каханистским правительством», подчеркнув, что «следующее правительство будет очень плохим правительством во всем, что касается дел арабского общества».

«Я предостерегаю от краха некоторых арабских местных властей. Если следующее правительство будет вести себя по отношению к арабским властям, используя идеологический, расистский и непрофессиональный подход, то арабским властям будет трудно функционировать», — сказал Таха.

Комментируя одобренный правительством Беннета пятилетний план, Таха сказал, что для его отмены требуется новое решение правительства, и даже без такого решения правительство может чинить препятствия на пути реализации разделов плана.

Таха дал понять, что РААМ не будет частью коалиции, в которую входят Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич и их «фашистские» партнеры, но не исключил возможности переговоров между РААМ и правительством.

«РААМ не заинтересован в том, чтобы быть в оппозиции только для того, чтобы быть в оппозиции, но мы будем везде, где это необходимо, поддерживать наши достижения ради арабского общества и следить за тем, чтобы следующие министры относились к вопросам арабского общества в отношении, не содержащем расизма», — отметил депутат.

Ранее Курсор писал, что председатель РААМ не исключал, что станет частью правительства Биньямина Нетаниягу, потому что он хотел «иметь влияние на благо арабского общества».

Наша редакция писала, что РААМ заявили, что будут держать открытыми каналы связи со следующей коалицией во главе с Нетаниягу, особенно когда речь идет о вопросах, касающихся арабских общин Израиля.