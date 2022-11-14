РААМ будет держать открытыми каналы связи с коалицией, возглавляемой Ликудом

Партия РААМ подчеркнула, что, хотя она находится в оппозиции, она не обязательно будет голосовать за блок, который выступает против нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Арабская политическая партия РААМ заявила, что будет держать открытыми каналы связи со следующей коалицией во главе с Нетаниягу, особенно когда речь идет о вопросах, которые касаются арабских общин Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Депутат Кнессета от РААМ Валид Таха сказал, что ранее в воскресенье он встречался с председателем фракции «Еш Атид» Боазом Топоровским, но дал ясно понять, «что РААМ никогда не был частью блока, и он будет укреплять его позиции и принять решение о своих следующих шагах».

Позже Таха сказал, что РААМ «оставит дверь открытой для диалога» с новой коалицией, возглавляемой «Ликудом» Нетаниягу, наряду с крайне правыми и религиозными партиями, даже несмотря на то, что он отметил, что она содержит «фашистские элементы» и что ее состав было «нехорошей новостью для арабской общественности».

Партия, возглавляемая Мансуром Аббасом, не рекомендовала ни одного кандидата на пост премьер-министра во время встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в четверг. Как и партия Хадаш-Таал, которая встретилась с Герцогом в пятницу утром.

На встрече с Герцогом в четверг Аббас сказал, что его исламистская партия «приняла решение избирателей»: «Но мы не отказываемся от своего права быть партнерами и влиять. Мы опасаемся, что это новое правительство намеренно нанесет ущерб достижениям, которых добился РААМ».

В прошлом году партия РААМ вошла в историю, когда стала первой за несколько десятилетий арабской партией, присоединившейся к израильской коалиции под руководством тогдашнего премьер-министра Нафтали Беннета, избегая неприятия других арабских фракций.

«Мы надеемся, что правительство, которое будет создано, согласится сохранить статус-кво мечети Аль-Акса», — сказал Аббас, имея в виду мечеть на Храмовой горе, самое святое место в иудаизме и третье место в исламе.

Ранее Курсор писал, что в воскресенье, 13 ноября, президент Израиля Ицхак Герцог передал мандат на формирование следующего правительства лидеру Ликуда Биньямину Нетаниягу. Политик получил рекомендации 64 депутатов Кнессета и теперь у него есть 28-дневный срок для формирования правительства.

Наша редакция писала, что глава РААМ заявил, что разрешение еврейской молитвы на Храмовой горе «приведет к войне». Лидер партии РААМ Мансур Аббас заявил, что его «беспокоит» очевидное новое правительство.

Также Курсор сообщал, что в Ликуде предложили Дери и Смотричу умерить свои требования.