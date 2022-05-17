РААМ поддержит спорный законопроект о стипендиях для солдат ЦАХАЛ

Законопроект, который будет вынесен на голосование на пленуме Кнессета министром обороны Бенни Ганцем на следующей неделе, ранее вызвал споры в Кнессете, поскольку партия Ликуд главы оппозиции Биньямина Нетаниягу не приняла решение о поддержке законопроекта.

Партия РААМ депутата Кнессета Мансура Аббаса согласилась поддержать законопроект, который будет субсидировать академические стипендии для бойцов ЦАХАЛа, солдат-одиночек и солдат с более низким социально-экономическим статусом.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Законопроект, который будет вынесен на голосование на пленуме Кнессета министром обороны Бенни Ганцем на следующей неделе, вызвал споры в Кнессете, поскольку партия Ликуд главы оппозиции Биньямина Нетаниягу не приняла решение о поддержке законопроекта.

Хотя законопроект широко поддерживается многими фракциями в израильском парламенте, оппозиция не хочет его принимать, поскольку он будет воспринят как победа коалиции премьер-министра Нафтали Беннета.

Депутаты парламента от РААМ, которые должны были проголосовать против законопроекта, теперь, как сообщается, согласились поддержать его, чтобы обеспечить его принятие на случай, если оппозиция примет решение проголосовать против него.

Курсор писал ранее, что Беннет заявил, что призывает Нетаниягу опомниться и поддержать закон для бойцов ЦАХАЛа. Беннет заявил, что он понимает, почему Айман Удэ выступает против закона «Об учебе», который предоставляет стипендии выпускникам боевых частей. Однако он не знает, почему Нетаниягу присоединился к нему вопреки закону.