Работник синагоги в Петах-Тикве подозревается в развращении несовершеннолетних

Согласно подозрениям, он совершал действия против девочки в городской синагоге, где работал управляющим, а также в гараже против двух мальчиков, которым платил деньги за молчание.

Полиция задержала 42-летнего мужчину из Петах-Тиквы. Он подозревается в развращении несовершеннолетних. Речь идет сразу о трех детях.

Согласно подозрениям, мужчина сексуально домогался в течение последних лет девочку в городской синагоге. Он работал там на должности управляющего.

Кроме того, он домогался и двух мальчиков в гараже. Детям подозреваемый платил деньги за молчание.

Полиция продолжает расследование дела.

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