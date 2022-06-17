Работник синагоги в Петах-Тикве подозревается в развращении несовершеннолетних

Полиция задержала 42-летнего мужчину из Петах-Тиквы. Он подозревается в развращении несовершеннолетних. Речь идет сразу о трех детях.
Согласно подозрениям, мужчина сексуально домогался в течение последних лет девочку в городской синагоге. Он работал там на должности управляющего.
Кроме того, он домогался и двух мальчиков в гараже. Детям подозреваемый платил деньги за молчание.
Полиция продолжает расследование дела.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что граждане Украины создали сеть наркоторговли в Израиле. Наркоторговцы принимали заказы, которые обрабатывались через мобильное приложение, а доставка осуществлялась с помощью курьеров на автомобилях по всему Израилю 24/7.
Также наш сайт писал, что житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике. Мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.
Еще Курсор сообщал, что двое жителей Тайбеха арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия. Полиция начала расследование по делу о незаконном хранении оружия. Также правоохранительные органы выясняют, где подозреваемые купили пистолеты.