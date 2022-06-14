Житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике

Житель Беэр-Яакова в возрасте 30 лет был арестован сегодня (во вторник) по подозрению в нападении с железным прутом на врача в городской больничной кассе.

Об этом сообщает News Walla.

Согласно информации, мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.

Полиция задержала подозреваемого для допроса. Завтра нападающий предстанет перед судом с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.

Состояние женщины расценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.