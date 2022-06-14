Житель Беэр-Яакова напал на врача с железным прутом в городской поликлинике

17:48, Вчера
Новости Израиля, Происшествия
Арест наручники изображение
Фото: pixabay.com

Появилась информация о том, что в Беэр-Яакове 30-лений мужчина напал на женщину-врача, вооружившись арматурой.

Житель Беэр-Яакова в возрасте 30 лет был арестован сегодня (во вторник) по подозрению в нападении с железным прутом на врача в городской больничной кассе.

Об этом сообщает News Walla.

Согласно информации, мужчина пришел в больничную кассу для оказания медицинской помощи и устроил беспорядки на месте. А затем в какой-то момент схватился за железный прут и ударил им женщину-врача по голове.

Полиция задержала подозреваемого для допроса. Завтра нападающий предстанет перед судом с ходатайством о продлении срока его содержания под стражей.

Состояние женщины расценивается как удовлетворительное, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее Курсор сообщал, что сотрудники ШАБАК предотвратили создание очередной террористической ячейки в Израиле. В сети показали фотографии и видео с террористами, которые должна были устраивать теракты на территории Израиля. Среди них также оказалась женщина, у которой четверо детей.

Напомним, что 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах. Ивритоязычные СМИ идентифицировали погибшего как Махмуда Сна Аллаха из города Дейр-эль-Асад.

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Автор материала:
Кати Адхам
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