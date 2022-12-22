Работники кредитной компании Max объявили бессрочную забастовку

В четверг, 22 декабря, сотрудники израильской кредитной компании Max объявили о бессрочной забастовке. Они недовольны размером бонуса, который им собирается выплатить руководство в связи со сменой владельца предприятия.

Об этом сообщает издание «Детали».

В прошлое воскресенье отдел обслуживания частных клиентов компании Max перестал отвечать на звонки клиентов и устроил митинги возле своих офисов. Но центр обслуживания корпоративных клиентов продолжал функционировать. Но сегодня все работники компании поддержали забастовку.

Сообщается, что сотрудников не устроила сумма бонуса, который руководители хотели выплатить в связи с продажей кредитной компании холдингу «Клаль». Профсоюз требует выплатить до 40 млн шекелей, которые необходимо распределить среди 1600 работников.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 20 декабря, сотни жителей Хайфы и пригородов вышли под правительственный комплекс на демонстрацию против дороговизны жизни.

Еще мы писали, что израильские компании DataRails и Perimeter 81 предупредили о сокращении числа своих работников, отметив, что решили провести точечные корректировки в некоторых отделах и сосредоточиться на увеличении своей эффективности.