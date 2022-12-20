Сотни жителей Хайфы вышли на протест против дороговизны жизни

В Гистадруте подчеркнули, что демонстрация не носит политического характера.

Во вторник, 20 декабря, сотни жителей Хайфы и пригородов вышли под правительственный комплекс на демонстрацию против дороговизны жизни.

Об этом сообщает издание «Детали».

Эта демонстрация является частью общенационального протеста Гистадрута, направленного на борьбу с дороговизной в стране, с ее помощью участники призывают правительство принять план Объединения профсоюзов по снижению стоимости жизни.

Жители Хайфы вышли с плакатами, на которых было написано, что они устали от дороговизны и что минимальной заработной платы им недостаточно для минимального существования.

В Гистадруте подчеркнули, что протест не носит политический характер, а ее участники представляют все слои и секторы израильского общества. Объединение профсоюзов выступает против роста цен и обнищания слабозащищенных слоев населения.

«Курсор» писал ранее, что Всеобщая федерация профсоюзов («Гистадрут») представила план, направленный на борьбу с увеличением стоимости жизни в стране. Вероятнее всего, он будет основой программы организации в 2023 году.

Еще мы писали, что израильская сеть супермаркетов «Шуферсаль» согласилась с повышением цен на некоторые товары концерна «Штраус». Согласно договору, некоторая продукция компании подорожает в супермаркетах сети на 3 процента, некоторые продукты вырастут в цене на 9 процентов.