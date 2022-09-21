Работники минсельхоза раскритиковали руководство ведомства и Либермана: чем они недовольны

Сотрудники министерства сельского хозяйства негативно высказались в адрес министра и гендиректора ведомства, потому что те «цинично используют» работников, а также игнорируют критику их министерства из уст Авигдора Либермана.

Профсоюз направил возмущенное письмо Одеду Фореру, генеральному директору Нааме Кауфман-Фасс, руководителям отделов и сотрудникам. Возмущенные работники утверждают, что за всю историю существования министерства еще никогда не были настолько плохими отношения между начальниками (министр и генеральный директора) и сотрудниками.

Об этом сообщает издание Davar.

Члены профсоюза полагают, что они – игрушки и заложники в руках руководящими ими Форера и Кауфман-Фасса.

«Ни для кого не тайна, что мы, работники минсельхоза, в последнее время подверглись нападкам во всех СМИ. Нас постоянно критикует министр финансов Либерман, причем делает это подстрекательски, вопиюще, оскорбительно, унизительно и обвинительно», – сказано в письме.

По мнению работников министерства, их абсолютно незаслуженно критикуют, а также они никоим образом не могут ответить на эти заявления. Они считают, что министр и гендиректор, которые «должны заботиться о реноме, защищать профессионализм сотрудников, очевидно, предпочитают (по понятным причинам, не относящимся к делу) сидеть и смотреть со стороны на это представление».

Сотрудники недовольны словами Авигдора Либермана, который заявил, что в Израиле вместо минсельхоза есть лишь министерство фермеров. Свое мнение он подкрепил тем, что в министерстве сельского хозяйства отсутствуют высокопоставленные работники, у которых бы не было конфликтов интересов.

Также в письме речь идет о том, как Либерман назвал Службу защиты растений барьером на пути к импорту дешевых овощей и фруктов. Политик ранее заявил, что после снижения им тарифов до нуля, в Службе решили, «что есть такие антисионистские жуки, которые вредят только израильтянам».

Сотрудники министерства утверждают в письме, что они должны оставаться «вне игры» и молчать, чтобы тот или иной министр мог реализовать свои собственные интересы.

Напомним, что ранее Либерман отменил налог на рыбу в Израиле.

Также «Курсор» сообщал, что в Ликуд прокомментировали слухи о том, что Нетаниягу выступит посредником между рф и Украиной.