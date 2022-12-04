В Израиле снизилась средняя заработная плата — отчет ЦБ

Банк Израиля сообщил о скорректированных показателях по размеру заработной платы в Израиле за сентябрь.

Средняя заработная плата за сентябрь оценивалась в 12 214 шекелей в месяц, что немного ниже показателя за август, который составлял 12 229 шекелей.

Об этом сообщается в отчете Банка Израиля, опубликованном в воскресенье.

При этом, если сравнивать с сентябрем предыдущего года, то показатель увеличился на 4,7%.

В прошлом месяце уменьшилось количество оплачиваемых рабочих мест. Сокращение составило 1%, достигнув 3,9 миллиона. Для сравнения, в августе было отмечено падение на 2,4%, когда количество вакансий составило 3,93 млн.

Самую высокую зарплату получают в сфере высоких технологий. Средний работник IT-отрасли заработал в сентябре 27 511 шекелей в месяц, что в два раза выше, чем средний показатель среди населения в целом. Но это также меньше, чем в августе, когда средняя зарплата в сфере высоких технологий составляла 27 880 шекелей. Падение зарплаты в IT- сфере отмечается после трех месяцев ее повышения.

На фоне массовых увольнений в технологических компаниях количество рабочих мест в сентябре фактически увеличилось. В сфере высоких технологий занято 388,3 тысячи израильтян, что на 9,9% больше, чем в сентябре 2021 года (353,3 тысячи), и на 0,4% больше, чем в августе 2022 года (386,8 тысячи). Наемные рабочие места в IT-секторе составляли 10,0% всех оплачиваемых рабочих мест по сравнению с 9,8% в августе 2022 года.

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