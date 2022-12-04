ЦАХАЛ направил в Кнессет запрос на экстренный призыв резерва

Поскольку лимит по призывам исчерпан, то ЦАХАЛ обратился в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне за разрешением на дополнительный призыв.

Армия обороны Израиля намерена срочно запросить у Кнессета разрешение на экстренный призыв нескольких десятков батальонов резервистов.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Лимит на призыв резервистов ЦАХАЛ исчерпал, поэтому данное решение может быть принято только в порядке исключения.

ЦАХАЛ отправил запрос в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне со просьбой разрешить призыв нескольких десятков батальонов резерва.

Решение ЦАХАЛа связано с обострившейся ситуацией в Иудее и Самарии. Сегодня ночью силовые структуры провели операцию, чтобы арестовать семерых разыскиваемых преступников. Силы действовали, в частности, в деревнях Дейр-Амр и Эйн-Киния.

«שובר גלים» לוחמי צה״ל, שב״כ ומג״ב פעלו הלילה למעצר שבעה מבוקשים באוגדת יהודה ושומרון. הכוחות פעלו בין היתר בכפרים דיר עמר ועין קיניא. הלוחמים פעלו בכפר בית פוריק שבמרחב החטיבה המרחבית שומרון למעצר מבוקש>> pic.twitter.com/jKo1NVb3S3 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 4, 2022

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал видео разрушения объекта ХАМАСа.

Наш сайт уже сообщал, что истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ успешно испытал новую морскую ракету-перехватчик: впечатляющие кадры.

Кроме того, редакция сообщала, что в Иране повесили четырех «агентов Моссада».