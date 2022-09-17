Ракеты «Хизбаллы» нацелены на израильское газовое месторождение — Насралла

По словам лидера террористической организации, Бейрут не позволит добывать углеводороды из спорного месторождения Кариш до тех пор, пока законные требования Ливана не будут удовлетворены.

Генеральный секретарь ливанской «Хизбаллы» Хасан Насралла выступил с новой угрозой в отношении морского газового месторождения Кариш, на которое частично претендует Ливан.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что Насралла предостерег Израиль от начала добычи «голубого топлива» на платформе Кариш на фоне переговоров о морской границе между Иерусалимом и Бейрутом.

«Красная линия для нас заключается в том, что из Кариша не должно быть добычи», — сказал лидер «Хизбаллы».

По словам Насраллы, «Хизбалла» «дает реальный шанс» переговорам при посредничестве США, которые направлены на демаркацию морской границы между странами, чтобы разрешить морское бурение в спорных районах.

«Мы следим за ходом переговоров, и все наши взгляды прикованы к Каришу. Наши ракеты нацелены на Кариш. Пока добыча не началась, есть шанс найти решения. Мы не позволим добывать нефть и газ из спорного месторождения Кариш до тех пор, пока законные требования Ливана не будут удовлетворены», — сказал Насралла.

Как сообщал Курсор, накануне Министерство энергетики Израиля объявило, что готовится подключение Каришского месторождения к израильской системе.

На ближайшее время запланирована проверка деятельности буровой установки и функционирования системы транспортировки природного газа от буровой вышки до национальной газовой системы.

Согласно заявлению министерства, сейчас речь идет не о добыче природного газа, а о проверке систем с помощью транспортировки природного газа в обратном направлении — от берега к буровой.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Хасана Насраллы, вопрос о нефтяных месторождениях в Ливане не имеет никакого отношения к ядерному соглашению и что его подписание или неподписание не повлияет на позицию стороны по вопросу о демаркации границы с Израилем.