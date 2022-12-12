Ракевет Исраэль ограничит работу некоторых станций по выходным

На нескольких станциях будут открыты только центральные входы.

Израильская компания «Ракевет Исраэль» объявила, что в эту субботу, 17 декабря, на некоторых линиях и станциях ограничит работу в связи с нехваткой охранников и сотрудников контроля безопасности на входах.

В первую очередь, нововведения коснутся станций с низким пассажиропотоком и тех, что расположены недалеко друг от друга. На исходе субботы закроются следующие станции: Ахиеуд (можно будет пользоваться станцией Кармиэль), Кирьят-Хаим (доступны станции Кирьят-Моцкин и Хуцот а-мифрац), Нетания-Сапир (открыты Нетания и Бейт-Иеошуа), Раанана-юг (открыта Раанана-запад), Цомет-Холон (открыта Холон-Вольфсон), Бат-Ям Комемуйот (доступна Бат-Ям Йосефталь).

На других станциях компания оставит открытыми только центральные входы. Это касается станций: Мерказит а-мифрац (закроют вход со стороны каньона Лев а-мифрац), Хайфа Хоф а-Кармель (закроют западный вход), Кейсария Пардес-Хана (закроют западный вход), Бейт-Йеошуа (также западный вход), Тель-Авив а-Шалом (закроют южный вход), Ришон ле-Цион Моше Даян (закроют южный вход) и Рамле (не будет северного входа).

Также с пятницы, 23 декабря, работа линий с понеженным спросом сократится на один час — с 14:00 до 13:00. Речь идет о поездах маршрутов Наария — Хайфа-Хоф а-Кармель, Ашкелон-Ришон Ле-Цион Моше Даян — Герцлия, Модиин — Иерусалим Ицхак Навон, Ришон Ле-Цион Ришоним — Лод.

«Курсор» писал ранее, что на прошлых выходных, с пятницы на субботу, были перерезаны и украдены сотни метров медных кабелей связи от системы сигнализации Израильских железных дорог в районе Лехавима.

Еще мы писали, что в Комиссии по планированию и строительству Северного округа Израиля утвердили план прокладки железной дороги между Кармиэлем и Кирьят-Шмоной.

Напомним, что Израильские железные дороги запустили электропоезда по новой линии, соединяющей станции Нетания, Герцлия, Тель-Авив, Кфар-Хабад, Лод и Реховот.