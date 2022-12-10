Крупная кража на железной дороге возле Лехавима: подробности масштабного инцидента

В течение ночи (с пятницы на субботу) были перерезаны и украдены сотни метров медных кабелей связи от системы сигнализации Израильских железных дорог в районе Лехавима.

Израильские железные дороги заявила, что «это нанесло большой ущерб и вывело из строя системы сигнализации и управления движением железной дороги в южном районе».

Полиция и силы безопасности расследуют инцидент. В то же время бригады, техники и инженеры Израильских железных дорог находятся на месте и работают над устранением причиненного ущерба.

Израильские железные дороги также заявили, что «есть вероятность того, что движение поездов между Беэр-Шевой и севером страны не будет возобновлено в субботу вечером из-за масштабов повреждений и необходимых ремонтных работ».

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