Рам Белинков уходит с должности гендиректора Минфина

Когда Смотрич вступал в должность министра, он обратился к Белинкову и сказал ему: «Вы так быстро не уйдете».

Генеральный директор Министерства финансов Рэм Белинков подал прошение новому главе ведомства Бецалелю Смотричу на уход с должности.

Об этом сообщает inn.co.il.

Издание напоминает, что когда Смотрич вступал в должность, он обратился к Белинкову и сказал ему: «Вы так быстро не уйдете».

Покидвая должность, Белинков сказал, что «единственное, чем я руководствовался в публичной деятельности, — это любовь к нашей стране, поэтому я желаю больших успехов новому правительству, новому министру финансов и моим преемникам на этом посту».

Смотрич поблагодарил Белинкова за проделанную работу и попросил его остаться в должности до конца следующей недели, чтобы завершить процесс приватизации Хайфского порта. Смотрич, в свое время работавший с Белинковым в Министерстве транспорта, отметил его профессионализм и преданность работе, выразив уверенность, что «Рам продолжит делать великие дела для Государства Израиль».

Добавим, что Рама Белинкова назначил на должность гендиректора Минфина уходящий министр Авигдор Либерман. Во время своего пребывания в должности он успешно руководил рядом мероприятий, направленных на остановку уровня безработицы и отмену закрытия предприятий.

Как сообщал Курсор, министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что верит в политику свободного рынка и намерен в значительной степени продолжить путь своего предшественника Авигдора Либермана. Об этом он сказал, когда принял на себя управление казначейством.

«Я человек свободного рынка, и я хочу устранить барьеры, чтобы способствовать свободному рынку и максимально увеличить конкуренцию. Я не уверен, что все наши шаги будут популярны, но, надеюсь, со временем они окажутся правильными», — сказал Смотрич на церемонии в Иерусалиме.

Ранее Курсор писал, что Минфин снизил прогноз роста экономики Израиля на 2023 год.