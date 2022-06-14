Холанн прокомментировал свой переход в Манчестер Сити

Эрлинг Холанн заявил, что всю жизнь болел за Манчестер Сити. Также он признался, что ему нравится атакующий стиль игры, который прививает игрокам тренер команды.

«Признался, что всю жизнь был болельщиком Манчестер Сити» — так Эрлинг Холанн прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии». Кроме того, норвежскому нападающему нравится стиль игры, который прививает своей команде Пеп Гвардиола.

«Я родился в Англии и всю жизнь был болельщиком «Ман Сити». Я многое знаю об этом клубе. В конце концов, на решение повлияли две вещи — я чувствую себя здесь как дома и чувствую, что могу развиваться и показывать здесь свой лучший футбол. Мне нравится стиль игры, я люблю атакующий футбол. Мне также нравится позитивная атмосфера, которую ты ощущаешь, играя в «Сити». Думаю, мне это подходит», — сказал Холанн.

Стоит напомнить, что отец Эрлинга Альф-Инге Холанн в прошлом играл за «Манчестер Сити».

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