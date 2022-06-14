Холанн прокомментировал свой переход в Манчестер Сити

«Признался, что всю жизнь был болельщиком Манчестер Сити» — так Эрлинг Холанн прокомментировал свой переход из дортмундской «Боруссии». Кроме того, норвежскому нападающему нравится стиль игры, который прививает своей команде Пеп Гвардиола.
«Я родился в Англии и всю жизнь был болельщиком «Ман Сити». Я многое знаю об этом клубе. В конце концов, на решение повлияли две вещи — я чувствую себя здесь как дома и чувствую, что могу развиваться и показывать здесь свой лучший футбол. Мне нравится стиль игры, я люблю атакующий футбол. Мне также нравится позитивная атмосфера, которую ты ощущаешь, играя в «Сити». Думаю, мне это подходит», — сказал Холанн.
Стоит напомнить, что отец Эрлинга Альф-Инге Холанн в прошлом играл за «Манчестер Сити».
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