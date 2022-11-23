Раскрыта личность погибшего во время взрыва в Иерусалиме

Арье Шупак, 16 лет, из иерусалимского района Ар Ноф, погиб в теракте на въезде в Иерусалим.
Молодрй человек с друзьями ждал на остановке автобус в поселок Бейт Меир. Там находится ешива, в которой он учился. Один из его друзей сейчас в больнице в тяжелом состоянии.
По данным общественного вещателя «Кан», Шупак имеет канадское гражданство.
Однако посольство Канады в Тель-Авиве не подтвердило, что Шупак является гражданином Канады.
Часом ранее посольство написало в Твиттере, что Канада «решительно осуждает отвратительные террористические атаки, совершенные сегодня утром в Иерусалиме».
Ранее Курсор писал, что Исламский джихад прокомментировал теракт в Иерусалиме.