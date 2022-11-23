Раскрыта личность погибшего во время взрыва в Иерусалиме

Один из друзей погибшего сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Арье Шупак, 16 лет, из иерусалимского района Ар Ноф, погиб в теракте на въезде в Иерусалим.

The victim of the Jerusalem bombing attack is named as 16-year-old Aryeh Shtsupak, a yeshiva student from Jerusalem's Har Nof neighborhood. — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 23, 2022

Молодрй человек с друзьями ждал на остановке автобус в поселок Бейт Меир. Там находится ешива, в которой он учился. Один из его друзей сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

По данным общественного вещателя «Кан», Шупак имеет канадское гражданство.

Однако посольство Канады в Тель-Авиве не подтвердило, что Шупак является гражданином Канады.

Часом ранее посольство написало в Твиттере, что Канада «решительно осуждает отвратительные террористические атаки, совершенные сегодня утром в Иерусалиме».

Ранее Курсор писал, что Исламский джихад прокомментировал теракт в Иерусалиме.