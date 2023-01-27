Раскрыта личность террориста, совершившего нападение в Иерусалиме

Террорист, убивший семь человек сегодня в Иерусалиме, — это 21-летний Алькам Хайри. Он гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима.
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Семь человек убиты в результате стрельбы у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.
Террорист, убивший семь человек сегодня в Иерусалиме, — это 21-летний Алькам Хайри. Он гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима.
Читайте также: появилось видео, как жители Дженина празднуют теракт в Иерусалиме.
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