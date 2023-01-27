Раскрыта личность террориста, совершившего нападение в Иерусалиме

21:47, Сегодня
Новости Израиля
оружие стрельба пистолет фото
Фото: pixabay.com

Семь человек убиты в результате стрельбы у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

Террорист, убивший семь человек сегодня в Иерусалиме, — это 21-летний Алькам Хайри. Он гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима.

Читайте также: появилось видео, как жители Дженина празднуют теракт в Иерусалиме.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.