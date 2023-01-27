Раскрыта личность террориста, совершившего нападение в Иерусалиме

Фото: pixabay.com

Семь человек убиты в результате стрельбы у синагоги в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

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Автор материала: Ирен Давид