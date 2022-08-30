Раскрыта личность учителя из Хадеры, который надругался над школьницами 9-12 лет

12:21, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: canva.com

Суд разрешил обнародовать личность учителя из Хадеры, подозреваемого в сексуальных домогательствах.

Было разрешено обнародовать личность учителя из Хадеры, арестованного за сексуальные преступления в отношении своих несовершеннолетних учениц.

Мужчину зовут Хаим Хорнштейн. Ему 51 год.

 

Он якобы совершал непристойные действия в отношении девочек от 9 до 12 лет около десяти лет назад в школе для одаренных в Ха-Шароне.

Расследование было начато на основании заявления женщины-адвоката, которая представляет интересы 5 потерпевших.

Сегодня утром мировой суд в Петах-Тикве продлил срок содержания под стражей Хорнштейна на шесть дней. По оценкам полиции, жертвами подобных действий стали и другие ученицы. Полицийские призвали их обратиться к ним.

Ранее «Курсор» писал, что житель Бней-Брака обвиняется в совершении непристойных действий в отношении учеников школы, где он преподавал.

До этого «Курсор» сообщал, что апелляция отклонена по делу раввина, осужденного на 24 года за насилие над детьми. Он надеялся на пересмотр дела.

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Автор материала:
Ирен Давид
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