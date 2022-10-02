Раскрыты детали плана помощи репатриантам из россии

В Израиль приедет примерно 36 тысяч новых репатриантов из россии* в ближайшие полгода.

Об этом информирует Telegram-канал Голос Израиля.

Отмечается, что прибывающие получат все права репатриантов, включая корзину абсорбции и прожиточное пособие, еще до документального подтверждения права на репатриацию.

При этом Сохнут откроет временные лагеря в Азербайджане и Финляндии для покидающих россию.

«Правительство одобрило выделение 90 млн шекелей для новых репатриантов. Сохнут просит дополнительно 300 млн шекелей на проведение данной операции, уже инвестировано 200 млн шекелей», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, правительство Израиля в воскресенье, 2 октября, единогласно утвердило программу приема «экстренных» репатриантов из россии. На прошлой неделе документ представили министр финансов Авигдор Либерман и министр алии и интеграции Пнина Тамено-Шете.

Стоимость программы – 90 млн шекелей. Затем, по мере необходимости, будут выделяться дополнительные ресурсы.

Отмечается, что речь идет о гражданах рф, подпадающих под действие Закона о возвращении, которые въезжают в Израиль как туристы и планируют проходить проверку «Натива» и получать статус нового репатрианта уже в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что около 6 500 граждан россии прибыли в Израиль с 21 сентября, при этом 135 во въезде было отказано. Более 900 из них имели иммиграционные визы или заявили о соответствии Закону о возвращении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!