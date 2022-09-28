Раскрыты детали технологического сотрудничества между Израилем и США

Первая встреча состоится в среду в Белом доме с участием высших должностных лиц с обеих сторон.

Израиль и США начнут стратегический диалог, направленный на активизацию технологического сотрудничества в Белом доме в среду.

Впервые эта инициатива была озвучена в Иерусалимской декларации, которую президент США Джо Байден и премьер-министр Яир Лапид подписали во время визита Байдена в Израиль в июле.

В этом заявлении обе стороны признали уже обширное двустороннее сотрудничество в области науки и техники и заявили, что новый стратегический диалог выведет эти связи «на новую высоту».

Сотрудничество будет направлено на «формирование американо-израильского технологического партнерства в критически важных и новых технологиях, а также в областях, представляющих глобальный интерес: готовность к пандемии, изменение климата, искусственный интеллект и надежные технологии», говорится в Иерусалимской декларации.

В отдельном совместном заявлении Лапида и Байдена, объявляющем об этой инициативе в июле, лидеры «пообещали развивать наши взаимные инновационные экосистемы, углублять двусторонние отношения, продвигать и защищать критически важные и новые технологии в соответствии с нашими национальными интересами, демократическими принципами и правами человека».

В первой сессии диалога в среду примут участие министр науки и инноваций Орит Фаркаш-Хакоэн и председатель Совета национальной безопасности Эяль Хулата с израильской стороны, заместитель министра здравоохранения и социальных служб США Андреа Палм и заместитель министра энергетики Дэвид Терк с американской стороны. Их будут сопровождать высокопоставленные чиновники из других соответствующих правительственных учреждений в Иерусалиме и Вашингтоне.

«Цель встречи — достичь взаимопонимания и создать механизмы для конкретного сотрудничества, которые позволят в краткосрочной перспективе модернизировать технологическое сотрудничество между странами, — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра во вторник. — Этот диалог ставит Израиль рядом с ведущими стратегическими партнерами Америки в области технологий».

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