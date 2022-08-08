Раскрыты причины, почему необходимо было срочно начинать операцию в Газе

Израиль принял единственно верное решение о начале военных действий против Исламского джихада, поскольку не мог продолжать удерживать приграничный район Газы в условиях назревания крупного конфликта.

Высокопоставленные израильские чиновники пояснили, что довольны результатами операции по ослаблению Исламского джихада.

«Теперь мы можем приступить к следующему этапу», — заявили власти.

Чиновники подчеркнули, что Израиль вынужден был начать операцию в Газе. Террористы Исламского джихада, в частности региональные командиры, ликвидированные во время операции «Рассвет» в Газе, готовились активизировать свои действия против Израиля.

По информации Израиля, арест старшего командира ИДП Бассама аль-Саади в Дженине привел к росту напряженности и мог стать искрой в начале крупного конфликта.

Деэскалация стала главной целью премьер-министра Яира Лапида. Дипломатические усилия других стран снизить напряженность в регионе не дали результатов. Поэтому Израиль начал с того, что ограничил передвижение вблизи границы с Газой с целью избежать целей для снайперов ИГИЛ.

«Однако мы не могли продолжать удерживать приграничный район Газы в такой ситуации, и наши предыдущие усилия не смогли предотвратить намерения нападения, и мы поняли, что движемся к операции», — пояснил один из высокопоставленных чиновников.

Поскольку Исламский джихад был не намерен оставлять этот вопрос без силовых воздействий, то Израиль принял единственно верное решение. При этом оборонные силы понимали, что ХАМАС не примет участия в боевых действиях и что они будут бороться только против ИДП.

Операция была разработана для того, чтобы остановить запланированные противотанковые и снайперские атаки. «Была также возможность [нанести удар] по командиру их северного сектора», — заявили представители ЦАХАЛа.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены.

«Курсор» ранее писал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада.