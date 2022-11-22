Распределение портфелей: кто возглавит МИД в новом правительстве

На данный момент еще не согласовано точно, какие портфели останутся в распоряжении Ликуда. Вначале будет решен вопрос с другими фракциями.

После распределения постов в правительстве между партнерами, Биньямин Нетаниягу переходит к разделу портфелей для членов Ликуда.

В Ликуде устали ждать, когда до них дойдет «очередь» и некоторые депутаты стали критиковать Нетаниягу. Ранее депутат Кнессета Давид Битан заявил, что Нетаниягу «не умеет вести переговоры».

Однако распределение уже близко к членам Ликуд, оно будет сделано после окончательного закрытия вопроса с другими фракциями.

Ожидается, что Йоав Галант станет министром обороны. Рон Дермер, который был кандидатом Нетаниягу на пост министра иностранных дел, скорее всего, не будет назначен на этот пост, уступив Амиру Охане, который считается самым лояльным к Нетаниягу.

Йоав Галант — единственный кандидат на пост министра обороны. И если пост останется в распоряжении Ликуда, то кандидатура ясна.

На посту министра образования может оказаться Мири Регев, но на данный момент еще не согласовано, что этот портфель будет вакантным, поскольку на него претендует партия «Религиозный сионизм».

Должность спикера Кнессета будет делиться между Йоавом Кишем и Офиром Акунисом, а второй будет назначен министром.

Среди других должностей, которые могут остаться у Ликуда — министр экономики, иммиграции и абсорбции, социального обеспечения, туризма и министр социального равенства.

Ранее Курсор писал, что фракция ультраортодоксов взбунтовалась против Ликуда.

Также мы сообщали про тупик в коалиционных переговорах: «Яадут а-Тора» потребовала остановить распределение портфелей.